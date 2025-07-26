Ночную атаку украинских БПЛА отразили в Тульской области

Губернатор Миляев: в Тульской области за ночь сбили 2 дрона

Средства противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали в Тульской области два БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили два беспилотника», — подчеркнул он.

Миляев отметил, что в результате ЧП обошлось без пострадавших и обрушений инфраструктуры.

Он призвал жителей быть внимательными и в случае обнаружении подозрительных предметов обращаться в экстренные службы. По его словам, в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

В ночь на 25 июля военные сбили над российскими регионами более 100 беспилотников самолетного типа. Налеты БПЛА произошли в Белгородской, Ростовской, Брянской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Орловской областях, над Краснодарским и Ставропольским краями, а также над акваторией Азовского моря.