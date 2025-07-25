Самую массированную атаку БПЛА отразили на Ставрополье 25 июля

Сегодня в Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале .

«Сегодня с 02:30 до 06:00 над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — написал он.

По словам Владимирова, в результате происшествия никто не пострадал

Также массированной атаке БПЛА подвергся Краснодарский край. Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, повреждения получили жилые дома в Темрюкском и Славянском районах, а также железнодорожная инфраструктура в Тимашевске.

На место ЧП оперативно прибыли врачи и сотрудники экстренных служб. Два человека получили легкие травмы, одного из них отправили в больницу, а второй отказался от госпитализации.