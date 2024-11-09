Ночной взрыв повредил самую загруженную трассу Харькова

Прогремевший в ночь на субботу, 9 ноября взрыв в Харькове повредил одну из самых загруженных городских трасс. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он пояснил, что речь идет об участке дороги, которая связывает два района.

«Повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса, и сеть уличного освещения», — перечислил Терехов.

Мэр Харькова добавил, что взрывная волна полностью разрушила наработавшую заправку и немного повредила еще одну. Кроме того, в стоящем недалеко от дороги отеле выбиты все окна, незначительные повреждения получил стоящий на перекрестке строительный супермаркет.

В минувшую среду, 6 ноября, Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Север» при помощи ударных дронов подорвали бронемашину ВСУ в Харьковской области. Ведомство опубликовало кадры удара, на которых видно, что сначала атака летательных аппаратов остановила вражескую технику на дороге, а после беспилотники продолжили наносить удары.