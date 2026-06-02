Ночью ВС России применили высокоточное оружие большой дальности по украинским предприятиям ОПК

В ответ на террористические атаки ВСУ Вооруженные силы России ночью применили высокоточное оружие большой дальности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удары нанесли по оборонно-промышленным предприятиям в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, а также в Хмельницкой, Полтавской, Сумской областях, объектам топливной, транспортной инфраструктуры страны, которую используют ВСУ, и военным аэродромам Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин дал Вооруженным силам России необходимые указания в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. ВСУ атаковали учебное здание и общежитие в ночь на 22 мая. Жертвами ЧП стал 21 человек.