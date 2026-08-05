Ночью ВС России поразили логистические центры ВСУ в Киевской области
Минобороны: ВС России ночью поразили логистические центры ВСУ в Киевской области
Минувшей ночью российские военные поразили транспортно-логистические и распределительные центры ВСУ в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».
Украинская армия использовала пораженные объекты для хранения и доставки вооружений и грузов военного назначения. Их задействовали в производстве и распределении БПЛА.
Массированный удар нанесли высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.
Также к югу от Одессы в море атаковали три сухогруза, перевозивших вооружения и военное имущество для ВСУ.
Накануне днем армия России поразила четыре грузовых судна и два безэкипажных катера ВСУ. Три сухогруза атаковали в порту Николаев, один — в акватории Черного моря.