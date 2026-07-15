Ночью в Ростове-на-Дону сбили дроны

В Ростове-на-Дону силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники минувшей ночью. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации», — написал он.

Также в Советском районе выбило стекла в одной из квартир жилого дома. По словам Слюсаря, в результате ЧП никто не пострадал. Эвакуация не понадобилась.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что за ночь средства ПВО ликвидировали 93 украинских беспилотника над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Краснодарском крае, республике Крым и акваториями Черного и Азовского морей.