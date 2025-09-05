Массовый налет украинских БПЛА отразили в Тульской области

В Тульской области средства противовоздушной обороны отразили массовый налет украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

По его словам, во время боевой работы по защите воздушного пространства силы ПВО уничтожили 12 БПЛА. В результате никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

«Хочу напомнить о правилах безопасности. Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!» — написал Миляев.

Он призвал не брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА — они могут быть обработаны отравляющими веществами. При обнаружении подозрительных предметов следует обратиться в экстренные службы.

Накануне вечером в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов.