Ночью силы ПВО отразили атаку 20 дронов ВСУ

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку 20 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны уничтожили в период с 23:00 по московскому времени 2 октября до 07:00 3 октября. Большего всего БПЛА сбили над Черным морем — девять устройств. Четыре беспилотника ликвидировали в Воронежской области. По три дрона сбили под Белгородом и в Крыму.
«Один — над территорией Курской области», — заявили в министерстве.
В ночь на 3 октября ВС России нанесли по Украине массированный удар. Украинские СМИ сообщили о десятках БПЛА. Сирены воздушной тревоги взвыли в ряде регионов страны. Также поступала информация об атаках баллистическими ракетами.
