Ночью российские военные поразили два судна, доставлявших грузы для ВСУ

Минобороны: российские военные поразили два судна, доставлявших грузы для ВСУ

Российские военные прошедшей ночью поразили в море два судна, доставлявших военные грузы в порты Одессы и Черноморска. Об этом сообщило Минобороны России.

«На переходе морем (15 км и 53 км юго-вост. Одесса) поражены сухогруз и морское судно типа „балкер“, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты „Одесса“ и „Черноморск“», — написали в ведомстве.

Также минувшей ночью армия России нанесла удары по логистическому центру «Новой Почты» и объектам в одесском порту, где хранилось военное имущество. Против инфраструктуры противника применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.