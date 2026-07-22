Армия России поразила логистический центр с военными грузами в Одессе
Российские военные минувшей ночью нанесли удары по портам Украины и военным объектам в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны.
В Одессе поразили логистический центр «Новой Почты» и объекты в порту, где хранились военные грузы. Также удары нанесли по резервуарам с топливом, предназначенным для нужд ВСУ.
Кроме того, атаковали два морских судна на переходе морем и батарею берегового ракетного комплекса «Нептун» в селе Ковалевка.
Против инфраструктуры противника применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.
Ночью Вооруженные силы России также нанесли удар по электроподстанции на 330 кВ в населенном пункте Зарудье Сумской области. Ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения.