Армия России поразила логистический центр с военными грузами в Одессе

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по портам Украины и военным объектам в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны .

В Одессе поразили логистический центр «Новой Почты» и объекты в порту, где хранились военные грузы. Также удары нанесли по резервуарам с топливом, предназначенным для нужд ВСУ.

Кроме того, атаковали два морских судна на переходе морем и батарею берегового ракетного комплекса «Нептун» в селе Ковалевка.

Против инфраструктуры противника применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

Ночью Вооруженные силы России также нанесли удар по электроподстанции на 330 кВ в населенном пункте Зарудье Сумской области. Ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения.