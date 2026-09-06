Ночью и утром над Рязанской областью сбили более 50 беспилотников

При атаке беспилотников на Рязанскую область пострадал один человек

Минувшей ночью и утром над территорией Рязанской области силы противовоздушной обороны сбили более 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в «Максе» .

Один человек был ранен, ему помогают медики. Оперативные службы ликвидируют последствия налета.

Губернатор напомнил, что трогать фрагменты сбитой техники и подходить к ним категорически запрещено. Заметив подозрительный предмет, нужно звонить по телефону 112.

Ранее Малков сообщил, что после атаки украинских БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий области. Также получили повреждения жилые дома в Рязани и в Сапожковском округе.