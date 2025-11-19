Нижегородские разработчики представили вертикально взлетающий дрон «Дуга»

Взлетающий без использования катапульты беспилотник самолетного типа создали инженеры нижегородской компании «Химера» при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта. Изначально фирма занималась производством программного обеспечения для спецсвязи, но решила совместить свою основную деятельность с выпуском БПЛА.

Как пояснил представитель «Химеры» Сергей, новый летательный аппарат взлетает, как квадрокоптер, и при выходе на необходимую высоту переходит в режим самолета. Беспилотник способен преодолевать расстояние до 50 километров и нести до 1,5 килограмма груза.

«Если разведчик, то полезная нагрузка будет в виде камеры и дополнительной батареи, если ударный дрон, то одна батарея и боевая часть», — уточнил представитель компании.

В зону проведения специальной военной операции «Дугу» пока не поставляли, но военнослужащие положительно оценили разработку нижегородцев.

«Их заинтересовало отсутствие катапульты — в условиях реальных боевых действий разворачивать ее неудобно, оказываешься на виду у противника. Вертикальный взлет дает большие преимущества, он не демаскирует позицию и позволяет подойти ближе к противнику», — пояснил Сергей.

Название новому беспилотнику взяли у катушки с оптоволокном, которые также изготавливает «Химера» и вместе с наземными станциями управления и платами отправляет бойцам СВО, а также в учебные центры для начинающих пилотов и операторов дронов.

«Кулибин-клуб» Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. При участии общественников специалисты конструкторского бюро Санкт-Петербурга создали универсальные беспилотники «Пегас» и дроны с искусственным интеллектом «Тор».