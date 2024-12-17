Нижегородец планировал по заданию спецслужб Украины взорвать завод
ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода, который по заданию украинских спецслужб планировал взорвать здание одного из городских промышленных предприятий. Об этом сообщил NN.RU.
«Я призываю всех граждан Российской Федерации, получивших сомнительные предложения от украинских спецслужб, обращаться сразу в ФСБ России», — заявил нижегородец во время допроса.
Выяснилось, что задержанный планировал устроить взрыв на предприятии, которое производит военную продукцию.
В отношении жителя Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.
Ранее в Донецке задержали агента украинской разведки, который планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны.