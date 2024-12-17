Нижегородец планировал по заданию спецслужб Украины взорвать завод

ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода, который по заданию украинских спецслужб планировал взорвать здание одного из городских промышленных предприятий. Об этом сообщил NN.RU .

«Я призываю всех граждан Российской Федерации, получивших сомнительные предложения от украинских спецслужб, обращаться сразу в ФСБ России», — заявил нижегородец во время допроса.

Выяснилось, что задержанный планировал устроить взрыв на предприятии, которое производит военную продукцию.

В отношении жителя Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Ранее в Донецке задержали агента украинской разведки, который планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны.