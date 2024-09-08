Число дезертиров в рядах ВСУ может оказаться выше, чем сообщают власти. Об этом заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в соцсети Facebook*.

По его словам, Государственное бюро расследований (ГБР) принципиально скрывает правонарушения. Однако даже зарегистрированные уголовные производства не расследуют.

«Дезертиров никто не ищет», — подчеркнул журналист.

Реальное число таких преступлений может достигать 200 тысяч. Даже преуменьшение данных украинскими властями наглядно демонстрирует крайне непростую ситуацию для ВСУ на поле боя.

Журналисты издания Fatto Quotidiano ранее предостерегли украинского лидера Владимира Зеленского от втягивания НАТО в конфликт. Такие шаги приведут к катастрофе.

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