Дроны ВСУ ранили четырех пожарных в Нижегородской области

Российские средства противовоздушной обороны и системы РЭБ ночью нейтрализовали беспилотники ВСУ в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале .

В результате атаки БПЛ пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории дзержинского промпредприятия. Они получили осколочные ранения.

«Им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой», — отметил Никитин.

На место ЧП прибыли экстренные службы.

В ночь на 20 октября в Дзержинске прогремела серия взрывов. Местные жители рассказали, что взрывы раздались около 3:30 и продолжались минимум до 05:00. Также очевидцы сообщили о громких звуках, напоминающих стрельбу и летящие БПЛА.