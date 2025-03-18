«Никогда не врите, говорите всю правду». Чему учили вэсэушников при попадании в плен

«Еще когда я был в Гончаровске, был один психолог, он проводил два или три раза один и тот же урок: если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду», — заявил военнослужащий.

По его словам, специалист также рекомендовал «сдавать всех», поскольку «врать нет смысла, все проверится». Психолог советовал вести себя спокойно и не впадать в панику. После мобилизации Холодия обучали в основном медицине и показывали, как ходить «двойками» и «тройками».

Ранее украинские танкисты признались, что их силой заставили воевать в Курской области. Военным угрожали тюрьмой — обещали пять лет заключения.