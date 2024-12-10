«Никогда не предлагали». Армения не получала от России запроса на участие в украинском конфликте

Министр Мирзоян: Россия не просила Армению участвовать в конфликте на Украине

Российская сторона никогда не просила Армению принять участие в боевых действиях против Украины. С таким заявлением выступил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в беседе с Lännen Media .

«Честно говоря, нам никогда не предлагали», — указал высокопоставленный дипломат.

Мирзоян пояснил, что ни давления, ни каких-либо ожиданий со стороны Кремля в этом вопросе не было.

В том же интервью дипломат ответил на несколько вопросов журналиста, касающихся участия Армении в ОДКБ. Мирзоян указал, что республика формально все еще входит в состав этой организации. Однако напомнил, что армянская сторона официально заявила о замораживании своего членства в ней.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 декабря заявил, что республика уже считает себя вне Организации договора о коллективной безопасности. По его словам, возврат страны в организацию невозможен.