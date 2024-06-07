Суд постановил взыскать с Украины компенсацию за блокаду Крыма
Арбитражный суд присудил Крыму 3 трлн рублей компенсации за энергоблокаду
Украину обязали выплатить Крыму более трех триллионов рублей в качестве компенсации за энергетическую блокаду. О решении Арбитражного суда сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в Telegram-канале.
Арбитраж полностью удовлетворил иск крымских властей. Константинов сообщил, что суд постановил взыскать более 3,1 триллиона рублей с компании «Укрэнерго», правительства и Минэнерго Украины.
«Для нас это решение — значимое и своевременное. Мы продолжим оценивать ущерб, нанесенный Крыму преступным, вредоносным образованием „Украина“», — заявил он.
Крым обесточили в ноябре 2015 года, подорвав опоры в Херсонской области. Константинов возлагал ответственность на экс-президента Украины Петра Порошенко, при участии которого отдали приказ о блокаде. Власти планировали подать иск на пять триллионов рублей, из которых два триллиона — размер компенсации.