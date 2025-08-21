Никакого НАТО и вывод войск: на Западе назвали требования Путина к Зеленскому

Reuters: Путин требует от Украины вывести армию из Донбасса и отказаться от НАТО

Владимир Путин требует от Украины отказаться от вступления в НАТО, вывести войска с территории Донбасса и не допускать на территорию западные военные контингенты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, среди требований России — ограничение на численность ВСУ. При этом, по информации собеседников агентства, российский президент готов заморозить конфликт в Херсонской и Запорожской областях по линии соприкосновения и вернуть подконтрольные России части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

При этом ранее советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина согласна на заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения, однако продолжит считать неподконтрольные ей территории своими.