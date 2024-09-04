Нидерландских депутатов встревожили решения властей по применению F-16

Члены парламента Нидерландов от «Социалистической партии» Сара Доббе и Барт ван Кент попросили правительство объяснять, почему власти страны разрешили ВСУ наносить удары по территории России истребителями F-16. Об этом сообщила Lenta.ru .

«Правда ли, что вы придерживаетесь позиции, согласно которой Украине разрешено использовать нидерландские истребители F-16 на территории России?», — заявили в письме депутаты.

Также они потребовали предоставить анализ рисков эскалации, связанных с этим решением. Кроме того, Доббе и ван Кент указали правительству на необходимость предоставить доказательства того, что разрешение Нидерландов наносить удары по России не приведет к втягиванию НАТО в конфликт.

Ранее голландская партия «Форум за демократию» предложила правительству отказаться от сотрудничества с Украиной из-за роли президента страны Владимира Зеленского в подрыве «Северных потоков».