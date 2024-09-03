Голландская партия «Форум за демократию» предложила прекратить поддерживать Украину

Партия «Форум за демократию»: Нидерланды должны прекратить помогать Украине

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Крайне правая партия «Форум за демократию» предложила правительству Нидерландов немедленно прекратить оказывать поддержку Украине из-за роли президента Владимира Зеленского в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщила пресс-служба партии в соцсети Х.

Депутаты заявили, что недопустимо поддерживать Украину после того, как Владимира Зеленского обвинили в организации подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«И это после того, как в прошлом месяце стало известно, что Зеленский лично санкционировал атаку на „Северные потоки“, на энергетическую инфраструктуру Нидерландов. FVD считает, Нидерланды немедленно должны прекратить поддержку Украины», — заявили в партии.

Ранее депутаты парламента Нидерландов от фракции «Партия свободы» предложили обсудить вопрос о пересмотре отношений с Украиной из-за ареста гражданина этой страны, подозреваемого в диверсиях на «Северных потоках».

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