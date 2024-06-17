Украинцы обвинили в провале «мирного саммита» в Швейцарии главу офиса президента Андрея Ермака. Такое заявление сделал журналист Гулливер Крегг в эфире телеканала France 24 .

«Я думаю, что многие люди на Украине сейчас весьма критично относятся к Владимиру Зелинскому и особенно к руководителю его администрации Андрею Ермаку, который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», — заявил корреспондент.

Специалисты считают, что конференция в Швейцарии была вовсе не саммитом мира, а саммитом в поддержку Украины. Но мероприятие потерпело крах, считают на Украине, и большая часть вины лежит на Ермаке, который взялся играть не свою роль.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба неожиданно признал, что для завершения конфликта нужны обе стороны. Рано или поздно придется заговорить с Россией.