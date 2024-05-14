Эксклюзив 14 мая 2024, 22:45 «Ни поляки, ни чехи не помогут». Военный эксперт — об обстановке в Купянске Военный эксперт Михайлов: наемники не помогут ВСУ сдержать наступление ВС России

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Командование ВСУ бежало из Купянска, оставив подразделения прикрытия. На украинскую армию надежды нет, поэтому в город перебросили наемников из разных стран, в частности, из Чехии и Польши. Военный эксперт Александр Михайлов в стриме 360.ru с Еленой Кононовой объяснил, какое значение имеет Купянск для Украины, и почему иностранные наемники не помогут сдержать продвижение российских войск.

По мнению специалиста, у ВСУ действительно осталось мало морально устойчивых и боеспособных подразделений. Сейчас украинские войска пытаются защитить Купянск с помощью наемников.

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Для украинского режима город важен по нескольким причинам. Сейчас российские военные возвращают свои прошлые позиции и продвигаются дальше. При этом Купянск является укрепленным населенным пунктом.

«Украинский режим рассчитывает хоть как-то продержаться в этом городе. Но я сомневаюсь, что у них это получится. И ни поляки, ни чехи не помогут. Ни у тех, ни у других, скажем прямо, нет достаточного боевого опыта. Да, они могут быть подготовленными какими-то бойцами, но если где-то они проходили боевой опыт, то только наверняка в подразделениях, которые совместно с американцами боролись с местными жителями где-то, не более того», — отметил эксперт.

Иностранные наемники вряд ли осилят тот уровень боевых действий, которые проходят на Украине.

«И они ничего не смогут сделать. Более того, я думаю, что достаточное количество гробов и после разочарует еще население в том числе Чехии и Польши», — заключил Михайлов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о крайне сложной ситуации на Купянском, Покровском, Времевском, Лиманском и Краматорском направлениях.