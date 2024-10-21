«Ни плана, ни победы». Партнеров России предостерегли от поддержки «формулы мира»

Россия предостерегает партнеров страны от поддержки «плана победы» и «формулы мира», которые продвигает киевский режим. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

По его словам, в так называемом плане победы президента Украины Владимира Зеленского нет ни плана, ни победы. То же самое касается и продвигаемой им «формулы мира».

«Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления», — отметил Полищук.

Дипломат подчеркнул, что сам факт «плана победы» дезавуирует все высказывания властей Украины о стремлении к миру, так как он направлен на максимальную эскалацию конфликта. Полищук назвал его «еще одним криком о помощи».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее раскритиковал «план победы» Зеленского. Он подчеркнул, что сама его идея нереалистична и неосуществима.