Премьер Словакии раскритиковал план Зеленского

Предложенный Владимиром Зеленским «план победы» нереалистичен и неосуществим, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В интервью телеканалу TA3 он рассказал, что многие европейские лидеры «хватались за голову», когда ознакомились с предложениями украинского политика.

У Фицо спросили, как он относится к инициативе президента Украины. Премьер Словакии ответил, что до сих пор на обсуждение предлагали мирные планы, но Зеленский решил представить «план победы», который основан на предоставлении в том числе ВСУ ракет большой и средней дальности для ударов по России.

«Когда это слушали премьеры и канцлеры, многие хватались за головы. На мой взгляд, этот план нереалистичен и невыполним, именно поэтому о нем даже не упоминается в выводах саммита», — объяснил свою позицию Роберт Фицо.

Он добавил, что если бы Украину решили пригласить в НАТО, он бы это не поддержал.

Ранее Фицо допустил отправку оружия для ВСУ из Словакии. Премьер уточнил, что это возможно лишь на коммерческой основе.