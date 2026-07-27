Пасечник: с 2014 года в ЛНР от агрессии Киева погибли 76 детей

С 2014 года в Луганской Народной Республике в результате действий Вооруженных сил Украины погибли 76 детей, еще 314 получили ранения. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник .

«Неонацисты продолжают наносить варварские удары по учебным учреждениям, детским площадкам, домам и автобусам. <> Каждая такая трагедия — это несбывшиеся мечты и семья, в которой навсегда осталась незаживающая рана», — заявил он.

Глава ЛНР отметил, что за эти преступления ответственны как те, кто отдавал приказы, так и те, кто их исполнял. Он также заявил, что необходимо донести до всего мира правду о зверствах неонацистов.

«Ради детей, чьи планы уже никогда не воплотятся в жизнь. И тех, кто только начинает жить. Светлая память маленьким героям, которые так и не успели вырасти», — добавил Пасечник.

На прошлой неделе в ЛНР двое детей и двое взрослых пострадали от влетевшего в дом украинского беспилотника.