Песков: предложение Путина по Украине — мирная инициатива, а не ультиматум

Предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине — мирная инициатива, а не ультиматум. Об этом в комментарии «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал утверждение украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал российскую инициативу «ультиматумом».

«Это неверное понимание», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что речь идет о действительно конструктивных предложениях с учетом сложившихся геополитических реалий и вхождением четырех новых регионов в состав России.

«Украинской стороне нужно задуматься <…> Речь идет о дальнейшем обсуждении гарантии безопасности», — отметил Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что характер боевых действий не изменится, если Украина откажется от предложенных Путиным условий мира — вывода украинских войск из новых регионов России и отказа Украины от планов вступить в НАТО.