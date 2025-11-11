Неужели тактическая. Загадочный военный борт заметили над Украиной, почему Киев в панике?

Трекер-сервис Flightradar показал летящий над Украиной загадочный Ил-62 военно-космических сил России. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Согласно данным сервиса, отметка Ил-62 появилась над центральной Украиной, притом борт поднялся из Москвы. Затем самолет продолжил движение в сторону Черного моря. Ни Минобороны России, ни украинская сторона не комментировали ситуацию.

Появление военного самолета вызвало бурную реакцию в соцсетях. Комментаторы высказали несколько версий: о возможной ошибке системы слежения, переброске груза или полете летающего командного пункта.

«Ну все, хана. Может быть, они сбросят тактическую ядерную бомбу», — написал один из подписчиков издания.

Другой же задался вопросом — почему транспортный самолет с включенным транспондером оказался над территорией, где идут боевые действия.

Ил-62 — советский дальнемагистральный самолет, выпускавшийся с 1960-х годов. На его базе создавались специальные модификации для военных нужд — от транспортных версий до летающих штабов.

В ВКС России такие борта нередко используются для перевозки командования и выполнения стратегических задач связи.

В начале ноября похожий самолет, Ил-76, заметили над Каракасом. Это породило слухи о том, что в Венесуэлу прилетел чудом выживший Евгений Пригожин.