Появились слухи о выжившем основателе ЧВК «Вагнер»

Самолет компании «Авиакон Цитотранс», обслуживавшей ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, приземлился в Венесуэле на фоне обострения отношений с США. Это породило слухи о том, что бизнесмен якобы выжил и приступил к новой миссии, сообщил «Блокнот» .

Перемещения транспортного самолета Ил-76 с регистрационным номером RA-78765 отследило издание DefenseNews. Он прибыл в Каракас 26 октября после двухдневного перелета из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку. Компания «Авиакон Цитотранс», эксплуатирующая этот самолет, находится под санкциями США, Канады и Украины за сотрудничество с российскими военными, в том числе ЧВК «Вагнер».

На этом фоне в Сети появились слухи о том, что Пригожин не погиб при крушении самолета в Тверской области, а скрылся в Африке, написал «Блокнот». Теперь же он, по мнению конспирологов, отправился защищать Венесуэлу от американских ЧВК. Подтверждений этой теории нет.

Embraer Legacy 600 Пригожина разбился 23 августа 2023 года у села Куженкино по пути из Москвы в Санкт-Петербург. Никто из находившихся на борту людей не выжил.