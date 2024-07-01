Доктор Пюрнер: ФРГ должна потребовать от Украины переговоров с Россией

Германия должна потребовать от Украины принять участие в переговорах с Россией. Такое заявление в соцсети Х сделал кандидат в депутаты Европарламент от партии BSW доктор Фридрих Пюрнер.

«Неужели это так сложно понять, уважаемое федеральное правительство? Вы тратите наши налоги, благодаря которым убийства только продолжаются», — написал он.

По его словам, до «немедленных мирных переговоров» все денежные выплаты и поставки вооружений необходимо прекратить.

По словам экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, колебание канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах помощи Украине сделает из него «канцлера вечной войны».