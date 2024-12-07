Союзники Украины проигрывают в прокси-войне, в то время как Россия успешно решает поставленные для СВО задачи. На это указали в материале издания Strategic Culture .

«Для США и их европейских союзников спровоцированный НАТО конфликт на Украине идет ужасно. В нем Россия уверенно побеждает, она начала СВО для прекращения многолетней агрессии низкой интенсивности с использованием неонацистских террористических бригад под спонсорством НАТО», — отметили журналисты.

Аналитики добавили, что на фоне неудач на Украине НАТО пытается открыть против России второй фронт в Сирии с привлечением украинских подразделений в террористических действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября допустил отказ от некоторых территорий и прекращение огня в обмен на членство Украины в НАТО. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что вероятное членство республики в альянсе является угрозой для безопасности страны.