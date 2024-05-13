Неудачная оборона. В Британии рассказали о потерях ВСУ систем Patriot | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 03:06 Неудачная оборона. В Британии рассказали о потерях ВСУ систем Patriot Британский эксперт Бронк: ВСУ потеряли Patriot, гоняясь за авиабомбами РФ РИА «Новости»

Читать 360 в

Вооруженные силы Украины потеряли две зенитные системы Patriot, когда пытались перехватить ими недорогие управляемые авиабомбы. Об этом британский эксперт Джастин Бронк заявил в интервью Daily Mail.

«К сожалению, от управляемых авиабомб очень сложно обороняться, потому что россияне могут запускать их издалека. <…> Украинцы стянули близко к фронту системы Patriot и радары, чтобы в нужный момент использовать», — отметил он.

Реклама

По словам Бронка, украинцы быстро потеряли две пусковые установки Patriot. Российский беспилотник обнаружил их и сбил баллистическими ракетами.

Эксперт напомнил, что американское ПВО является очень редким и нужным оружием. Поэтому его рискованно использовать для охоты за корректируемыми снарядами.

Несколько дней назад США объявили о новом пакете вооружений для Украины. Его сумма составит 400 миллионов долларов. В поставки войдут ракеты для зенитных систем Patriot и Stinger.