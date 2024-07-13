Захарова: власти Украины хотят разрушить украинские дамбы и обвинить в этом РФ

Украина намерена разрушить дамбы Киевской и Каневской ГЭС, чтобы потом обвинить в этом Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге .

«Нет сомнений, что режим Зеленского затевает циничную провокацию против собственного населения, <…> чтобы потом опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений», — сказала она.

По словам дипломата, такие действия помогут украинскому руководству «выклянчить» у западных союзников дополнительную поддержку и отвести внимание от своей террористической деятельности.

Ранее Захарова назвала провокацией удар по детской больнице в Киеве. По ее словам, власти Украины прикладывают все усилия, чтобы объяснить Западу свой отказ от мирного диалога с Россией. Она также напомнила о подобной провокации в Буче.