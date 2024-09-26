FA: при срочной мобилизации в 300 тыс. человек Украина сможет вести наступление

Украине нужно немедленно мобилизовать 300 тысяч человек. На это указал бывший глава европейского направления Совета национальной безопасности США Александр Виндман в статье для журнала Foreign Affairs .

Виндман допустил, что такая мера сможет обеспечить значительное военное преимущество, способствующее успешным действиям на фронте. По его оценке, призыв такого числа новобранцев не скажется негативно на украинской экономике.

Политик выразил уверенность, что после обучения западными инструкторами новобранцы будут готовы к активным действиям уже в следующем году.

«Не надо учить украинцев, как воевать, но необходимо объяснять, как действовать слаженно для преодоления обороны», — отметил Виндман.

Кроме того, он подчеркнул важность поддержки со стороны западных союзников, в частности, призвав США активизировать поставки вооружений из существующих запасов НАТО, расположенных в Европе.

Ранее один из пленных солдат ВСУ заявил, что тотальная мобилизация на Украине может прекратиться только в случае возникновения массовых протестов против армии и центров комплектования.