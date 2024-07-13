«Нет каких-либо доказательств». Группа «Кис-кис» ответила на слухи о «финансировании» ВСУ

Группа «Кис-кис»: никогда не донатили ВСУ и не призывали этого делать

Группа «Кис-кис» опровергла слухи о том, что финансирует украинскую армию. Официальное обращение от коллектива музыканты опубликовали во «ВКонтакте» .

«Группа „Кис-кис“ в составе всех своих участников никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не „донатила“ ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме. Этому нет каких-либо доказательств и подтверждений, потому что этого просто не было», — заявили участники коллектива.

Они подчеркнули, что сложности с концертной деятельностью в России не подтолкнули их уехать в Европу, они по-прежнему работают в стране.

Музыканты напомнили, что весной принимали участие в сборе средств пострадавшим семьям от теракта в «Крокусе». Они также помогали пострадавшим от атак ВСУ белгородцам.

Группа «Кис-кис» таким образом ответила на публикацию, размещенную в Telegram-канале главы «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. В тексте музыкантов назвали «предателями» и спонсорами ВСУ.