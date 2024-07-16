«Нет для них права на жизнь». Медведев — о расстрелявших российского бойца азовцах
Медведев выступил за тотальные казни для расстрелявших бойца ВС РФ азовцев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для украинских националистов из «Азова»*, расстрелявших российского военнопленного, не может быть никакого другого наказания, кроме казни. Тут не может быть никакого милосердия, подчеркнул он в своем Telegram.
«Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете», — заметил Медведев.
По его мнению, об этом не нужно даже писать, настолько очевидно то, что в отношении таких преступников не может быть милосердия. И места добру не может быть тем более.
«Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора», — подчеркнул он.
Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!
Дмитрий Медведев
Накануне расстрел российского военного боевиками «Азова»* прокомментировал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Это является нарушением Женевской конвенции. Удивляться нечему», — подчеркнул он в комментарии ТАСС.
В начале июля посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что российская сторона проверит данные об убийстве пленного украинскими военными, о котором сообщала The New York Times.
* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.