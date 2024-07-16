Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для украинских националистов из «Азова»*, расстрелявших российского военнопленного, не может быть никакого другого наказания, кроме казни. Тут не может быть никакого милосердия, подчеркнул он в своем Telegram .

«Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете», — заметил Медведев.

По его мнению, об этом не нужно даже писать, настолько очевидно то, что в отношении таких преступников не может быть милосердия. И места добру не может быть тем более.

«Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора», — подчеркнул он.