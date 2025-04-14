Несколько жилых домов пострадали при атаке дронами ВСУ на Орловскую область

ПВО России уничтожили десять беспилотников над Орловской областью. Несколько жилых домов получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Этой ночью Орловская область вновь подверглась вражеской атаке. Нашими силами ПВО уничтожены 10 БПЛА противника. Пострадавших нет, несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения», — написал губернатор.

Клычков добавил, что на данный момент на месте происшествий продолжают работу сотрудники оперативных служб. Он также поблагодарил военнослужащих за обеспечение безопасности Орловщины.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 52 беспилотника ВСУ. Больше всего дронов ликвидировали в Брянской области — 33 украинских аппарата. Под Орлом уничтожили десять БПЛА, под Курском и Тулой — по три беспилотника.