Массовые захоронения погибших от обстрелов ВСУ жителей обнаружили в ЛНР

Омбудсмен Сорока: в ЛНР нашли три захоронения с останками мирных жителей

Минимум три массовых захоронения мирных жителей, которые погибли из-за атак ВСУ, остаются в прифронтовых районах ЛНР. Об этом РИА «Новости» заявил советник главы региона и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

По ее словам, три этих захоронения находятся в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске. Останки из них извлекут и идентифицируют, отметила омбудсмен.

«Поэтому работа предстоит еще огромная, кропотливая», — указала она.

Сорока объяснила, что с ноября 2023 года в ЛНР с помощью Следственного комитета установили личности еще 15 человек, погребенных в массовых захоронениях.

«Самое главное, чтобы каждое лицо, которое мы будем извлекать, его останки были идентифицированы, опознаны, чтобы мы смогли найти родственников, чтобы мы смогли вместе с ними разделить их боль», — заключила она.

Ранее российские военные эвакуировали мирных жителей из города Волчанска в Харьковской области. В Минобороны обратили внимание, что ВСУ во время отступления атакуют жилые дома с помощью БПЛА и артиллерии.