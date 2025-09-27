Несколько взрывов прогремело на окраине Волгограда

Серия взрывов прогремела над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны сбили несколько дронов ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot .

«Взрывы прозвучали в небе над Волгоградом. Предварительно, ПВО в эти минуты уничтожает ВСУшные БПЛА, уже сбито несколько воздушных целей», — уточнили авторы канала.

По словам местных жителей, от пяти до семи взрывов прогремели в районе 01:20 на окраине Волгограда.

По предварительной информации, украинские дроны пытались пролететь на малой высоте вдоль Волги к одному из местных предприятий. Официальная информация о последствиях атаки БПЛА пока не сообщалась.

Ранее в Ростовской области обломки сбитого украинского беспилотники повредили фасад магазина.