Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду

Гладков: у Белгорода сбили несколько воздушных целей, ранены два человека

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки ранения получили два человека — мужчина и женщина, добавил глава Белгородской области.

Гладков вместе с мэром Валентином Демидовым и начальником УМВД Василием Умновым прибыл на место ЧП.

У женщины — осколочное ранение ноги, а у мужчины — ранение левого плеча.

«Пострадавшая доставляется бригадой СМП в городскую больницу № 2 города Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался», — написал губернатор.

Повреждения получили 10 автомобилей, четыре после прямого попадания снаряда загорелись — пожар потушили сотрудники МЧС. В двух многоквартирных домах выбило окна (12 квартир), то же самое случилось в трех частных домах. Еще в одном домовладении пробило крышу и межэтажную плиту перекрытия.

Накануне ВСУ обстреляли Шебекино. В результате атаки пострадали шесть человек.