Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду | 360°

14 мая 2024, 19:11
Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду
Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.
Система ПВО сработала около семи часов вечера. Военные сбили несколько воздушных целей, приближавшихся к областному центру.
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«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады», — добавил Гладков.
По словам губернатора, на место уже прибыли представители экстренных служб. Специалисты уточняют информацию о последствиях украинской атаки.
За несколько часов до этого ВСУ попытались ударить по Шебекину. На город направили FPV-дрон, повредивший жилой дом. В нескольких квартирах выбило окна, жильцы не пострадали.
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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