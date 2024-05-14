Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 19:11 Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду РИА «Новости»

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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

Система ПВО сработала около семи часов вечера. Военные сбили несколько воздушных целей, приближавшихся к областному центру.

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«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады», — добавил Гладков.

По словам губернатора, на место уже прибыли представители экстренных служб. Специалисты уточняют информацию о последствиях украинской атаки.

За несколько часов до этого ВСУ попытались ударить по Шебекину. На город направили FPV-дрон, повредивший жилой дом. В нескольких квартирах выбило окна, жильцы не пострадали.