Несколько воздушных целей сбили близ Белгорода

Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Силы противовоздушной обороны отбили атаку украинских националистов на Белгород и Белгородский район. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, несколько целей ликвидировали в воздухе на подлете к городу. Министерство обороны ситуацию пока никак не прокомментировало.

«Наша система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбили несколько воздушных целей. Пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате ЧП вспыхнули шины на одной из станций технического обслуживания. Автомеханики быстро среагировали и вывели людей из здания, пожарные расчеты на месте сейчас тушат возгорание.

Кроме того, обломки повредили крышу одного из промышленных предприятий, в также 27 автомобилей, фасады и кровли.

Ранее два коммерческих помещения пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск.