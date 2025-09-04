Несколько пожаров вспыхнули в Ростовской области после массированной атаки БПЛА

Пожары произошли в нескольких районах Ростовской области из-за массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, средства противовоздушной обороны перехватили дроны в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах.

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — уточнил Слюсарь.

В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовского районов после падения обломков беспилотников загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары оперативно потушили.

Всего средства ПВО перехватили над регионами России 46 украинских БПЛА. В Ростовской области уничтожили больше всего беспилотников.