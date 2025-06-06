Дрон ВСУ атаковал мирного жителя в Курской области

Украинский беспилотник атаковал рыбака в Суджанском районе, мужчину с множеством рваных ран доставили в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«ВСУ продолжают свои подлые удары. Утром FPV-дрон совершил атаку на рыбака, 50-летний мужчина получил множественные рваные травмы правой голени и левой стопы», — сообщил врио главы региона.

Пострадавшего отвезли в Курскую областную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Хинштейн призвал население не пренебрегать мерами безопасности.

«Враг беспощаден и жесток! Не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно», — добавил он.

Днем ранее при атаке украинских боевиков на Рыльск в Курской области погибла многодетная мать, а также пострадали еще шесть человек.