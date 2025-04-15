Мощные взрывы прогремели в Курске

В небе над Курском прогремели не менее восьми мощных взрывов. Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщил, что украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом.

По данным очевидцев, в городе слышали до десяти взрывов. Региональный оперштаб ввел режим опасности атаки БПЛА. Около 2:37 в городе предупредили о работе ПВО.

Председатель Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале также сообщил о ударившем по жилой многоэтажке беспилотнике.

Звуки стрельбы из автоматического оружия, по его данным, были слышны и в районе поселка Раздолье. Официальные власти пока такие данные не подтверждали.

Ранее жилые дома пострадали при атаке беспилотниками Украины на Орловскую область.