Свыше 50 сотрудников Росгвардии Подмосковья наградили за работу в зоне СВО

Торжественная церемония встречи сотрудников спецподразделений «Булат», «Русич» и «Пересвет», выполнявших боевые задачи в зоне специальной военной операции, прошла в Главном управлении Росгвардии по Московской области. Бойцы находились в командировке в течение трех месяцев.

Сотрудники Росгвардии не только следили за порядком, но также участвовали в специальных и оперативных меропритиях.

«В условиях сложной обстановки и непростых испытаний вы действовали грамотно и слаженно, обеспечивая безопасность, пресекая преступную деятельность и защищая интересы государства. Выражаю каждому из вас искреннюю благодарность за проявленное мужество, профессионализм и верность долгу» — подчеркнул заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по материальному и техническому обеспечению подполковник полиции Константин Невмержицкий.

Свыше 50 сотрудников получили благодарности и награды за образцовое выполнение служебного долга.

Особенно трогательным моментом стало возвращение бойца ОМОН «Русич», у которого во время командировки родилась дочь. Поздравления он получил в День семьи, любви и верности, что стало символичным совпадением.

После краткого отдыха росгвардейцы вновь приступят к выполнению служебных задач.