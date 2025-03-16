Неразорвавшуюся часть БПЛА нашли на заводе в Курской области

После атаки ВСУ неразорвавшуюся часть БПЛА обнаружили на территории завода «Вагонмаш» в Железногорске. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Территорию оцепили, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии», — написал он.

В результате падения обломков беспилотника загорелась кровля автовокзала и гараж, находящийся на частной территории. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожары.

По словам Хинштейна, массовая атака ВСУ была направлена не на Железногорск, беспилотники летели в сторону Орловской области.

Врио губернатора напомнил о введенном запрете на посещение освобожденных населенных пунктов Курской области мирными жителями. Саперы продолжают обследование территории, находиться там опасно из-за неразорвавшихся мин.