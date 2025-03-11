Неразорвавшийся дрон обнаружили рядом с жилым домом в Черноголовке

Mash: неразорвавшийся беспилотник нашли рядом с жилым домом в Черноголовке

Черный беспилотник обнаружили неподалеку от жилого дома в Черноголовке Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, дрон остался целым. На место происшествия выехали взрывотехники.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. Из них над Подмосковьем ликвидировали 91 БПЛА, 126 дронов — над территорией Курской области, 38 беспилотников — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над Белгородской областью, 22 беспилотных летательных аппарата — над Рязанской областью, 10 дронов — над территорией Калужской области, восемь — над Липецкой областью, восемь — над Орловской областью, шесть БПЛА — над Воронежской областью и три дрона — над территорией Нижегородской области.

Массированная атака беспилотников на Москву и Московскую область началась сегодня около четырех утра. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил данные об одном погибшем.

Также глава региона уточнил, что сообщения о сбитых беспилотниках поступали из Зарайска, Коломны, Серпухова, Серебряных Прудов, Воскресенска, Раменского, Луховиц, Бронниц, Ленинского, Домодедово, Элестростали, Котельников и Подольска.