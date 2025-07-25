Неразорвавшийся дрон нашли в Краснодарском крае

В Славянском районе Краснодарского края нашли неразорвавшийся БПЛА. Специалисты обезвредили и вывезли его. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава района Роман Синяговский.

Он рассказал, что во время обезвреживания дрона специалисты МЧС и правоохранители перекрыли прилегающие улицы.

«Сейчас все оперативные мероприятия завершены, движение транспорта возобновлено, люди вернулись в свои домовладения», — рассказал Синяговский.

В ночь на 25 июля системы противовоздушной обороны поразили над российскими регионами более 100 беспилотников самолетного типа. Большего всего аппаратов нейтрализовали над Белгородской и Брянской областями — там сбили по 25 БПЛА.

Также налеты дронов зафиксировали под Ростовом-на-Дону, в Краснодарском и Ставропольском краях и над акваторией Азовского моря.