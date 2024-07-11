Неразорвавшая ракета HIMARS упала возле больницы в восточной части Донецка

Силы ПВО сбили ракету HIMARS над Донецком, боеприпас упал у больницы №11

Фото: РИА «Новости»

Средства российской системы ПВО сбили ракету реактивной системы залпового огня HIMARS в восточной части Донецка, снаряд не взорвался. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах ДНР.

«Ракета упала в Пролетарском районе Донецка и практически полностью уцелела», — уточнил источник агентства.

Снаряд рухнул рядом с больницей в Пролетарском районе города. Его вывезли с места падения для дальнейшего изучения.

«Образец может принести немало пользы», — подытожил собеседник.

Ранее Минобороны России  продемонстрировало видео уничтожения пусковых установок HIMARS американского производства в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.

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