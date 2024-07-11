Неразорвавшая ракета HIMARS упала возле больницы в восточной части Донецка

Средства российской системы ПВО сбили ракету реактивной системы залпового огня HIMARS в восточной части Донецка, снаряд не взорвался. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах ДНР.
«Ракета упала в Пролетарском районе Донецка и практически полностью уцелела», — уточнил источник агентства.
Снаряд рухнул рядом с больницей в Пролетарском районе города. Его вывезли с места падения для дальнейшего изучения.
«Образец может принести немало пользы», — подытожил собеседник.
Ранее Минобороны России продемонстрировало видео уничтожения пусковых установок HIMARS американского производства в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.
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